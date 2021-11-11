تفاصيل مشروع العدل للتقاضى الإلكترونى بالمحاكم الاقتصادية

جدة - نرمين السيد - شاركت وزارة العدل فى معرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا "كايرو آى سى تى" Cairo ICT كشريك استراتيجى، فى الدورة الـ25 للمعرض، والتى تقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وتضمنت المشاريع الإلكترونية للوزارة مشروع إصدار شهادات المحاكم عن بعد.





والتقاضى الالكترونى بالمحاكم الاقتصادية، إجراءات قضائية بسرعة ودقة وكفاءة توفر الوقت والجهد دون الذهاب للمحكمة.

ويتيح الموقع الإلكترونى للمحاكم الاقتصادية "https://elec.eecourts.gov.eg"، الخدمات التى تقدمها المحاكم للمتقاضين، ومنها إقامة الدعاوى والطعن عليها، للمقيدين فى السجل الإلكترونى للمحاكم الاقتصادية، كما تتيح خدمة تتبع إجراءات المحاكمة واستخراج الصور والشهادات الرسمية.

مميزات الموقع الالكترونى للمحاكم الاقتصادية يتميز الموقع الإلكترونى للمحاكم الاقتصادية بعدم حاجة المحامين الى التوجه للمحكمة، للاستفادة من الخدمات التى تقدمها المحاكم الاقتصادية، إذ يمكنهم أقامه الدعاوى، ورفع المذكرات والحوافظ، وحضور الجلسات دون التوجه لمقر المحكمه بما يوفر الوقت والجهد والنفقات الانتقالات.

كما يتميز الموقع الإلكترونى للمحاكم الاقتصادية، بالتوزيع العادل التلقائى للقضايا على جميع دوائر المحكمة، وفقا لقرارات الجمعية العمومية لتوزيع العمل بين دوائر المحكمة، على برنامج التقاضى الإلكترونى لجميع المحاكم الاقتصادية، وهو مايكفل الشفافية فى توزيع القضايا على دوائر المحكمة، إذ يتم تحديد رقم الدائرة للمتقاضى، فاتورة سداد الرسوم القضائية على الموقع الالكترونى للمحاكم الاقتصادية.

والجدير بالذكر أن برنامج التقاضى الإلكترونى للمحاكم الاقتصادية، تم استخدامه فى جميع المكاتب الأمامية، بكافة المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية، لتوحيد اجراءات الخدمات التى تقدمها المحاكم الاقتصادية، عبر الموقع الالكترونى، وداخل المكاتب الأمامية لتلك المحاكم، من حساب وسداد الرسوم القضائية، بطريقة إلكترونية، والتوزيع العادل التلقائى على دوائر المحكمة، دون تدخل بشرى بما يضمن الحيادية والشفافية.

كما يتميز برنامج التقاضى الإلكترونى للمحاكم الاقتصادية، بسير إجراءات الدعاوى أمام إدارات المحكمة المختلفة وامام دوائر المحاكمة بطريقة إلكترونية، اذ يتم فتح الجلسات عن طريق اسم المستخدم والرقم السرى تم تدوين محضر الجلسة بطريقه إلكترونية، بما يضمن الدقة، والوضوح والشفافية، فمن خلال هذه المنظومة، يتم إرسال قرار هيئة المحكمة على الهاتف المحمول للمتقاضى، فى رسالة نصية.

بالإضافة إلى رسالة بريد إلكترونى للخصم المقيد بالسجل الإلكترونى، فور إنهاء الجلسه، وبطريقه تلقائية إلكترونية جون تدخل بشرى.