مساعد وزير الخارجية يُسلم مُستحقات مالية لورثة مواطن توفى فى الخارج

جدة - نرمين السيد - نجحت قنصلية جمهورية مصر العربية فى جدة، فى التوصل إلى حل ودى مع إحدى المؤسسات لسداد مستحقات مواطن مصرى كان يعمل بالمؤسسة وتوفى فى جدة، وذلك فى إطار متابعة وزارة الخارجية لأحوال المصريين فى الخارج.





ودعا السفير صلاح الدين عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين فى الخارج نجل المتوفى وكيلاً عن ورثة المرحوم لتسليمه الشيك الوارد من المؤسسة. وأوضح السفير صلاح الدين عبد الصادق، خلال استقباله للمواطن، أن وزارة الخارجية لا تألو جهداً فى رعاية مصالح المواطنين المصريين فى الخارج، مشيداً بتعاون سلطات المملكة العربية السعودية واستجابتها للطلبات الواردة إليها بشأن مصالح ومستحقات المواطنين المصريين. من جانبه، أعرب نجل المواطن الذى حضر إلى مقر الوزارة عن شكره وذويه للجهود التى بذلتها وزارة الخارجية والقنصلية العامة فى جدة للحصول على مستحقاتهم المالية.

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