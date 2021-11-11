الكرملين: بوتين على اتصال دائم مع رئيس بيلاروسيا لحل أزمة المهاجرين

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديميترى بيسكوف، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على اتصال دائم بنظيره البيلاروسى ألكسندر لوكاشنكو حول أزمة المهاجرين، مؤكدا أن موسكو تبذل جهودا لإيجاد حل لهذه المشكلة.





وأكد بيسكوف للصحفيين، اليوم الخميس "أن بلاده تبذل جهودا من أجل حل الأزمة على الحدود البيلاروسية - البولندية، مثلها فى ذلك مثل كل الدول الأخرى"، مشيرا إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين على اتصال دائم مع نظيره البيلاروسى بهذا الشأن.

وأضاف المتحدث الصحفى للكرملين: "لقد أجرى الرئيس بوتين أمس الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع القائمة بأعمال المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حيث كانت مسألة الوضع على الحدود البيلاروسية البولندية هو الموضوع الرئيسى خلال هذه المحادثات".

وفى سياق متصل، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمترى بيسكوف اليوم الخميس، بأنه من الممكن إجراء محادثات هاتفية أخرى بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية المنتهية ولاياتها أنجيلا ميركل لمناقشة أزمة الهجرة بين بيلاروسيا ودول الاتحاد الأوروبى.

وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية، اليوم، أن أزمة الهجرة على حدود بيلاروسيا مع لاتفيا وليتوانيا وبولندا قد تصاعدت، حيث يسعى المهاجرون غير الشرعيين للعبور إلى أراضى الاتحاد الأوروبى عن طريق بيلاروسيا، وذلك على خلفية اقتراب عدة آلاف من المهاجرين من الحدود البولندية من ناحية بيلاروسيا ورفضهم مغادرة المنطقة وحاول بعضهم المغامرة بدخول الأراضى البولندية عن طريق كسر سياج من الأسلاك الشائكة.

من جانبها، اتهمت دول الاتحاد الأوروبى مينسك بتعمد إثارة الأزمة ودعت إلى مزيد من العقوبات ضد بيلاروسيا.