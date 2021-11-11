مصر تفوز بعضوية مجالس الإدارة والتقييس والاعتماد بمعهد SMIIC

وقال الدكتور خالد صوفى رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن ذلك يأتى عقب ترشح مصر لهذه الانتخابات التى أجريت خلال أعمال الاجتماع الثانى والعشرون لمجلس الإدارة BOD والاجتماع السادس عشر للجمعية العمومية للمعهد والتى استضافتها المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية.
وتجدر الإشارة أن هذه الانتخابات تعقد كل 3 سنوات يتم فيها انتخاب مجموعة من الدول الأعضاء لتمثيل جميع الدول الإسلامية فى هذه المجالس والعمل على إعداد الخطط ومتابعة إنجازها.
وقد تضمنت الاجتماعات التى شارك فيها وفود من 45 دولة إسلامية وبمشاركة رؤساء هيئات التقييس من الدول الإسلامية ومنظمات دولية وإقليمية، الاجتماع الرابع لمجلس إدارة التقييس واجتماع اللجنة المالية واجتماع لجنة الاستراتيجية وكذلك الاجتماع الثانى والعشرون لمجلس الادارة والاجتماع السادس عشر للجمعية العمومية للمعهد.
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