قوافل جامعة طنطا الطبية تصل البحيرة دعما لمبادرة حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - وصلت قافلة طبية من جامعة طنطا، إلى محافظة البحيرة، وبدأت فى استقبال المرضى بمدرسة عزت النمر الثانوية بمدينة إيتاى البارود بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة صناع الخير.





وقال الدكتور حمدى شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فى تصريح له اليوم الخميس، إن هذه القافلة تم تنظيمها تحت رعاية الدكتور محمود زكى رئيس الجامعة فى إطار دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وخدمة القرى الأكثر احتياجًا استكمالاً لدور الجامعة الرائد فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة. وأشاد شعبان، بالإقبال الكبير الذى شهدته القافلة من أبناء مدينة إيتاى البارود ، موضحًا أن القافلة تضم 15 تخصصا و30 طبيبًا لتوقيع الكشف الطبى وصرف الدواء بالمجان للمرضى فى تخصصات (الباطنية – الجراحة العامة – القلب والصدر – الأنف والأذن – المسالك –العظام- الأورام – المخ والأعصاب – النفسية والعصبية – النساء والتوليد – الجلدية – الرمد – الأسنان – الأطفال – التخدير). ويشارك فى القافلة الدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد شعبان عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، والدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشؤون خدمة المجتمع، ومحمد غازى مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.‏

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