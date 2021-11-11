مخالفات بالجملة.. حصاد جهود حماية المستهلك فى أسبوع

جدة - نرمين السيد - وأسفرت جهود جهاز حماية المستهلك خلال أسبوع عن النتائج التالية:

فرع الإسكندرية

ضبط مصنع للعبوات الدوائية ومستحضرات التجميل بدون تراخيص ومخالف لقانون حماية المستهلك كما تم تطبيق عقوبة الغرامة الفورية ضد 30 محل تجارى ومخبز وكافيتريا ومطعم وذلك لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

كما تم تطبيق الغلق الإدارى ضد 17 محلا تجاريا ومطعم وكافتيريا وصيدلية وذلك لمزاولة النشاط التجارى بدون ترخيص من الجهات المختصة، ضبط 3 محلات تجارية مختلفة النشاط التجارى وذلك لعدم إصدار فواتير قانونية والبيع بأزيد من السعر الرسمى.

فرع أسوان



ضبط كمية من اللحوم الضانى مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

فرع سوهاج

ضبط أحد مراكز تعبئة المواد الغذائية وبه كمية من السكر مجهول المصدر وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، وضبط 10 محلات تجارية وتحرير 10 محاضر لوجود عدد من المخالفات منها عدم الإعلان عن الأسعار وإدارة منشأه بدون ترخيص.

فرع بنى سويف

غلق معملين للتحاليل الطبية لمخالفة إشتراطات الترخيص وضبط كمية من الأدوية المخدرة المحظور تداولها وأخرى خاصة بالمستشفيات ومحظور تداولها خارجها وأدوية وكيماويات مجهولة المصدر.

وتحرير 25 محضر ضد عدد من المحلات التجارية مختلفة النشاط التجارى وذلك لضبط عدد من المخالفات منها عدم الإعلان عن الأسعار ومزاولة نشاط تجارى بدون ترخيص.

فرع الدقهلية

ضبط 45 طن أعلاف وخامات مجهولة المصدر بأحد المصانع يعمل بدون ترخيص، كما تم ضبط 10 أطنان حبيبات بلاستيك بأحد المصانع التى تعمل بإعادة تدوير أكياس القمامة.

كما تم إعدام كمية من المواد الغذائية الغير صالحة للإستهلاك الآدمى وتحرير 25 محضر ضد عدد من المحلات التجارية وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار بالمخالفة لقانون حماية المستهلك ومخالفة الإشتراطات الصحية.

فرع المنوفية



ضبط مصنع لتصنيع مكسبات الطعم به 850 كجم مواد خام بالإضافة إلى طن ونصف بهارات مجهولة المصدر، كما تم ضبط طن ونصف من ماده صمغية غير معروف مكوناتها ولا مصدرها بالإضافة إلى 500 لتر من مادة الفورمالين وكميه من الكحول مجهولين المصدر داخل أحد مصانع المنظفات.

فرع أسيوط



تحرير 40 محضر غلق إدارى وتشميع ضد عدد من المنشأت الطبية (عيادات، معامل تحاليل) وذلك لضبط عدد من المخالفات تمثلت فى عدم وجود تراخيص من الجهات المختصة وضبط أدوية مهربة ومستوردة ومنتهية الصلاحية.

وتحرير44 محضرا ضد عدد من المنشأت التجارية متنوعة النشاط التجارى وذلك لضبط عدد من المخالفات منها عدم وجود تراخيص وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية طبقا لقانون حماية المستهلك، وضبط كمية من المواد الغذائية الغير صالحة للإستهلاك الآدمى.

فرع بورسعيد

ضبط كمية من المكملات الغذائية تحمل الصفة الدوائية وكمية من بودرة ISO بروتين بعدد من الصالات الرياضية التى تعمل بدون ترخيص والغير مصرح لها بحيازتها أو تخزينها أوتداولها.

فرع البحيرة

ضبط 11 مركزا طبيا (معامل تحاليل، بصريات، عيادات طبية) تعمل بدون ترخيص وضبط أحد الأشخاص منتحل صفة كيميائى تحاليل طبية.

كماتم ضبط كمية من أعلاف الدواجن و400 عبوة مواد غذائية و750 كجم كريمة بقرى داخل مخزنين للمواد الغذائية ومصنع ألبان يعمل بدون ترخيص، وضبط كمية من زيوت السيارات منتهية الصلاحية داخل أحد محلات زيوت السيارات،كما تم ضبط كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بأحد محلات السوبر ماركت.

فرع السويس

ضبط كمية من اللحوم والمعجنات والدجاج بها تغير فى الخواص الطبيعية بمطعمين للمشويات، وتم إعدام الكميات المضبوطة.

فرع الشرقية

ضبط 4 مصانع تعمل بدون ترخيص وضبط سلع مجهولة المصدر وتحرير 4 محاضر ضد عدد من المعامل وتطبيق عقوبة الغلق الإدارى وذلك لعدم وجود تراخيص من الجهات المختصة،كما تم ضبط كمية من الأدوية المخدرة وأخرى منتهية الصلاحية وأدوية ثلاجة محفوظة فى درجة حرارة غير مناسبة بالإضافة إلى أدوية تؤثر على الحالة النفسية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

كما تم تحرير 20 محضر لعدد من المحلات التجارية وذلك لبيع سلع غذائية مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار وضبط مستودع أنابيب وتحرير محضر لقيامه بالبيع بأزيد من السعر الرسمى.

فرع المنيا

ضبط 2 طن أعلاف مجهولة المصدر بأحد المحال التجارية، كما تم ضبط كمية من المواد الغذائية (لحوم ومصنعاتها وسكر مدعم) مجهولة المصدر بعدد من المحال التجارية.

وضبط سيارة نقل بها كمية من السكر المدعم المحظور تداوله خارج المنافذ الحكومية، كما تم ضبط مخزن للمواد الغذائية بدون ترخيص، وتحرير 15 محضرا لعدد من المحلات التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية ونقص الإشتراطات الصحية.

فرع القليوبية

ضبط طن من السمن و250كجم سكر و200 كجم مربى و700 كجم من الجبن المطبوخ مجهولين المصدر وكميه كبيره من الحلوى تقدر بــ55 ألف قطعة معده للبيع بثلاث مصانع تعمل بدون ترخيص، كما تم ضبط كميه من الفلاتر وشمع الفلتر غير مدون عليها بيانات.

فرع كفر الشيخ

ضبط شخص يدير شقه بدون ترخيص لتصنيع الأجهزة الطبية لعلاج ضعف الإنتصاب والتبول اللاإرادى والتحفظ على 3050 قطعة مستلزمات تدخل فى تصنيع الأجهزة الطبية.

كما تم ضبط مصنعين لتجميع اللمبات الليد وبها الكميات التالية:( 776 ألف عبوة كرتون فارغة معدة للتعبئة مدون عليها أسماء وعلامات تجارية لشركات شهيرة مما يعد تضليلا للمستهلكين، و100 ألف دواية معدن وعدد 30 ألف باغه بلاستك و3 آلاف لمبة ليد غير مدون عليها أى بيانات)، كما تم ضبط مصنع لتعبئة المياه المعدنية وأخر لتعبئة السكر يعملان بدون ترخيص.