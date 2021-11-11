استمرار فعاليات التدريب النظري والعملي لـطلاب «الخدمة الاجتماعية» داخل المنشآت الطبية

بناءً على تكليفات الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، وفي إطار الدور المجتمعي للهيئة، وإيمانًا منها بدور الشباب وخلق جيل متميز وتكوين صف ثاني من الكوادر الشبابية المؤهلة والمدربة على أرض الواقع، تستمر إدارة رضاء المنتفعين في المتابعة الميدانية لتدريب طلاب "المعهد العالي للخدمة الاجتماعية"، و كلية الآداب "قسم اجتماع" جامعة بورسعيد، على آليات العمل للوصول إلى رضاء المنتفعين، وذلك بـ 46 منشأة صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية.

يشمل التدريب الممارسة العملية لطلاب الفرق الرابعة والأولى من معهد الخدمة الاجتماعية عمليًا، وكذلك الفرقة الرابعة من كلية الآداب قسم اجتماع بجامعة بورسعيد، داخل عدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة، والبالغ عددهم 40 وحدة ومركز صحة أسرة ، بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية إلى جانب 6 مستشفيات تغطي محافظتي بورسعيد والإسماعيلية، وذلك بهدف إكساب الطلاب والطالبات مهارات التواصل مع المنتفعين بما يؤهلهم للتعامل على أرض الواقع مع المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وآلية الإجابة على استفسارات المنتفعين بهدف كسب ثقتهم، وحل كافة المشكلات التي قد تقابل المترددين على المنشآت الصحية بطريقة سليمة، علاوة على التوعية بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.

هذا، وتتم كافة فعاليات التدريب العملي، على أرض الواقع تحت إشراف:-

د.أحمد دنقل "مدير إدارة الأزمات والكوارث، والمشرف العام على إدارة رضاء المنتفعين بالهيئة العامة للرعاية الصحية".