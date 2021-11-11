هيئة الدواء المصرية تكشف الفئات الأكثر عرضة للإصابة بسرطان البنكرياس

كشفت هيئة الدواء المصرية عن أهم العوامل التى تسبب الإصابة بسرطان البنكرياس مؤكدة أنها تتضمن مرض السكر وخاصة النوع الثاني المرتبط بالسمنة، والتهاب البنكرياس المزمن،بالإضافة إلى السن في حالة إذا كان أكتر من 45 عاما.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن الرجال يعدوا أكثر عرضه من السيدات، وتابعت : التاريخ المرضي للعائلة، العرق، والعوامل جينية من ضمن الأسباب الهامة.

ونصحت هيئة الدواء المصرية بضرورة الحفاظ على الوزن والنظام الغذائي الصحي لتقليل خطر الإصابة بسرطان البنكرياس، كما نصحت الهيئة بضرورة استشارة الطبيب إذا كان الشخص يعتقد أنه من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بسرطان البنكرياس.

كانت قالت هيئة الدواء المصرية، إن استخدام الصبغات أثناء الفحص الطبي بالأشعة عن طريق الحقن الوريدي بالتزامن مع تناول بعض الأدوية يؤثرعلي وظائف الكلى مما يسبب الإصابة باعتلال الكلى الحاد.

وأضافت هيئة الدواء المصرية، فى بيان: "يوجد أمثلة للتداخلات الدوائية مع الصبغات، مثل بعض أدوية مرض السكرى وأدوية العلاج الكيميائي لمرضى السرطان بالإضافة إلي بعض المسكنات والمضادات الحيوية ".