مساعد وزير الخارجية يُسلم مُستحقات مالية لورثة أحد المواطنيين المتوفيين في الخارج

في إطار متابعة وزارة الخارجية لأحوال المصريين في الخارج، نجحت قنصلية جمهورية مصر العربية في جدة في التوصل إلى حل ودي مع إحدى المؤسسات لسداد مستحقات مواطن مصري كان يعمل بالمؤسسة وتوفى في جدة؛ حيث دعا السفير صلاح الدين عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج نجل المتوفى وكيلاً عن ورثة المرحوم لتسليمه الشيك الوارد من المؤسسة.

وأوضح السفير صلاح الدين عبد الصادق، خلال استقباله للمواطن، أن وزارة الخارجية لا تألو جهداً في رعاية مصالح المواطنين المصريين في الخارج، مشيداً بتعاون سلطات المملكة العربية السعودية واستجابتها للطلبات الواردة إليها بشأن مصالح ومستحقات المواطنين المصريين.

من جانبه، أعرب نجل المواطن الذي حضر إلى مقر الوزارة عن شكره وذويه للجهود التي بذلتها وزارة الخارجية والقنصلية العامة في جدة للحصول على مستحقاتهم المالية.