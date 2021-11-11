/660803/السعودية-تنجح-في-التربع-على-صدارة-المجموعة-بتصفيات-كأس-العالم-2022

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة منتخب السعودية واستراليا، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعاد المنتخب السعودي بتعادل ثمين من أستراليا، في إطار الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثانية من المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم لقارة آسيا.

موقف المنتخبين في المجموعة

ويتأهل أول وثان كل مجموعة إلى كأس العالم، بينما يلعب ثالث المجموعة مع ثالث المجموعة الأولى مباراتي ملحق، يتأهل الفائز منها لملحق آخر مع اتحاد آخر لم يقرره فيفا حتى الآن.

ويحل في المركز الثالث المنتخب العماني بـ 6 نقاط من 4 مباريات، مثله مثل المنتخب الياباني، بينما تملك الصين 3 نقاط وفيتنام دون رصيد.

تشكيل السعودية في المباراة:

حراسة المرمى: محمد اليامي.

خط الدفاع: سلطان الغانم – عبد الإله العمري – علي البليهي – ناصر الدوسري.

خط الوسط: سلمان الفرج – محمد كنو – عبد الإله المالكي - سالم الدوسري- فهد المولد.

خط الهجوم: فراس البريكان.

وتضم دكة البدلاء، كل من: "زيد اليواردي ونواف العقيدي وزياد الصحفي وصالح الشهري وعلى الأسمري وعبدالرحمن غريب وعبدالرحمن العبود وعلي الحسن وأحمد شراحيلي ومحمد البريك وسعود عبدالحميد وسامي النجعي".

منتخب مصر في التصفيات

ويتبقى للمنتخب الوطني مبارتين في دور المجموعات من الدور الأول لتصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 فيفا قطر، وهي في صدارة المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط.

ويلتقي المنتخب المصري مع أنجولا في الجولة الخامسة من دور المجموعات بمدينة لوندا، ويتبقى لقاء الجابون في القاهرة في لقاء الجولة السادسة والأخيرة من الدور الأول.

تقام مباراة مصر وأنجولا يوم الجمعة القادمة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 9 مساءً، على استاد 11 نوفمبر في أنجولا.

بينما ستقام المباراة الاخيرة بين مصر والجابون يوم الثلاثاء الساعة 3 عصراً على استاد برج العرب في الاسكندرية.