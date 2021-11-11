النائبة فريدة الشوباشى لـ دوت الخليج: سأتقدم بمشروع قانون لحظر إرتداء النقاب بإذن الله

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/660796/النائبة-فريدة-الشوباشى-لـ-تحيا-مصر-سأتقدم-بمشروع-قانون-لحظر-إرتداء-النقاب-بإذن-الله

01:48 م - الخميس 11 نوفمبر 2021

أكدت النائبة فريدة الشوباشى، عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ دوت الخليج، بأنها تعمل خلال هذه المرحلة من أجل إعداد مشروع قانون بشأن حظر إرتداء النقاب فى مصر على أن يعرض على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة لمناقشته، مؤكدة على أن النقاب ليس فرض ولا توجد أى من آيات القرآن الكريم تتضمن بأن تغظية الشعر فرض.

مشروع قانون لحظر إرتداء النقاب

دوت الخليج

يشار إلى أن الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب أكد إن النقاب ليس فرضًا في الدين ولا سنة، لكنه ليس مكروهًا وليس مستحبًا ولا ممنوعًا، فهو في دائرة المباح، فالمرأة التي تلبس النقاب يجب عليها ألا تقول أنها تلبس النقاب من أجل الشرع، وأيضًا من تخلعه لا تقول أنا أخلعه لأن الشرع أمرني بذلك، فالنقاب بالنسبة للمرأة كأنها تلبس خاتما أو تخلعه.. هو من باب الزينة.