/660798/بتهمة-تزوير-في-المحررات-الرسمية القبض-على-رجل-وسيدة-بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، من إلقاء القبض على إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة الغربية لممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للجهات التعليمية، وخاصةً للطلاب غير الحاصلين على الدرجات التي تؤهلهم للالتحاق بمدارس مختلفة، وذلك من خلال التلاعب في بيانات درجات النجاح، وإثبات درجات أعلى من الحاصلين عليها وطلبات تفيد إلحاقهم بمدارس أخرى، مقابل مبالغ مالية كبيرة تتحصل عليها منهم، حيث أنها تتخذ من مسكنها الكائن بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية وكرًا لممارسة نشاطها الإجرامي.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على رجل وسيدة بتهمة تزوير الأوراق الرسمية بالغربية

التحريات الأولية

وأتضح خلال التحريات الأولية، أنه تم استهداف المتهمة، وأمكن ضبطها وبتفتيش مسكنها المشار إليه عثر على كمية من الشهادات وبيانات النجاح وخطابات وطلبات تحويل وشهادات حسن السير والسلوك خالية البيانات ومعدة للتزوير، هاتف محمول، وبفحصه فنيًا أتضح وجود صور للمستندات المضبوطة، وبمواجهة المتهمة المذكورة أمام رجال المباحث أقرت بنشاطها الإجرامي وقيامها بتزوير المحررات الرسمية لدى مطبعة كائنة بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية.

وفي سياق أخر اليوم نجح رجال مباحث القاهرة، في القبض على مسجل خطر لقيامه بسرقة مواتير المياه من المساكن بأسلوب «الفك» بمنشاة ناصر.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم بإكتشافه سرقة موتور المياه الخاص بالشقة سكنه، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم.

اعتراف المتهم

وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية اللازمة. أمكن ضبطه وبمواجهته أمام رجال المباحث إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب «الفك»، وبتطوير مناقشته، أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة مواتير المياه من داخل المساكن بأسلوب «الفك»، كما أقر بإرتكابه 2 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المواتير المستولى عليها بمسكنه، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة، وعلى الفور تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.