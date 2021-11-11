/660800/عرض-حكاية--ويبقى-الأثر-من-مسلسل-إلا-أنا-في-هذه-المواعيد

تستعد فضائية DMC، لعرض حكاية جديدة من مسلسل «إلا أنا» والتي من المقرر أن تخوض بطولتها الفنانة الكبيرة نجلاء بدر، تحت عنوان «ويبقى الأثر».

دوت الخليج يرصد مواعيد عرض حكاية ويبقى الأثر لـ نجلاء بدر

وتنطلق حكاية «ويبقى الأثر»، ابتداءً من يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساء، على أن تكون الإعادة الساعة 3 بعد منتصف الليل والساعة 12:30 ظهرًا، فيما يعرض المسلسل على شاشة DMC Drama الساعة 11 مساءً، والإعادة الساعة 9 صباحًا والساعة 4 عصرًا.

وتعد الحكاية سادس حكايات مسلسل "إلا أنا"، وهي من تأليف أماني التونسي، ويخرجها أحمد يسري، وبطولة نجلاء بدر، مصطفى درويش، إيناس كامل، رانيا منصور، محمد التاجي، وعدد آخر من الفنانين.

نجلاء بدر تثير غضب الجمهور بسبب إطلالتها الفاضحة

على الجانب الآخر، أثارت الفنان المصرية نجلاء بدر غضب وسخط الجمهور، بسبب إطلالتها الجريئة في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، الذي شهد حضور نخبة من نجوم الوسط الفني، اذ أطلت بدر من على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي بفستان أسود تميز بوجود فتحة ساق جريئة ومشكوف عند منطقة الصدر.

ومن ثم سخر الجمهور منها وقام بإجراء تعديلات على صورها من خلال برنامج «الفوتشوب» لجعلها أكثر حشمة.

و تحدثت الفنانة نجلاء بدر لأول مرة مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج الحكاية عن إطلالتها المثرة للجدل بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي التي انطلقت فاعلياته، مشيرة إلى أنها لم تقصد التعري كما أنها لم تعتبره عاريا من الأساس.

وقالت نجلاء بدر أنها لم تكن تقصد مضايقة الجمهور بتلك الإطلالة، موضحة: “مش هلبسه تاني، وهرجعه”.

وتابعت نجلاء بدري حديثها عن منتقدي فستانها: “مش فاهمه في ايه، ومش عارفة عملت ايه، وكان في تعليقات عيزين مصحة الصراحة، لو اقصد أكون متعريه مكنتش لبست نصف الفستان التاني، ومواصفات العري مكنتش موجودة في الفستان”.