/660802/ضرب-وهرب-شاب-يطلق-النار-على-جيرانه-بالدقهلية-بسبب-خلافات-الجيرة

شهدت قرية أبو ذكرى التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، إصابة شخصين بطلقات نارية، بعد أن أطلق عليهما شاب النار، إثر نشوب مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجيرة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة شخصين بطلقات نارية بعد أن أطلق عليهما شاب النار إثر نشوب مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجيرة

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إشارة من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ الى مأمور مركز شرطة منية النصر، من مستشفى المنصورة الدولي بوصول كلا من «محمد م ع» 34 سنة، و«السيد م ال»، 25 سنة، مصابين بطلقات نارية في القدم، و جاري تقديم الخدمات الطبية لعلاجهما.

بسبب خلافات الجيرة

انتقل على الفور رجال مباحث قسم شرطة منية النصر بقيادة الرائد أحمد العزب، رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ وبالأنتقال والفحص أتضح إندلاع مشاجرة بين المجني عليهما، وشاب اخر ، بسب خلافات الجيرة بينهم، مما أدى إلى قيام الأخير باستخدام سلاح ناري «طبنجة» وإطلاق أعيرة نارية عليهما أدت إلى إصابتهما.

التحريات الأولية

وأشارت التحريات الأولية لرجال المباحث، وجود خلافات سابقة بين أحد المجني عليهما والمتهم أثناء عملهما بالمملكة العربية السعودية، وتجددت عند عودتهما لمسقط رأسهم بقرية أبو ذكري التابعة لمركز منية النصر، مما تسبب في إندلاع المشاجرة بينهم. وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتكليف مباحث منية النصر بضبط وإحضار المتهم الهارب