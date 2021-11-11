/660805/اتصالات-النواب-مشاركة-مصر-في-مبادرة-أفريقيا-الذكية-يؤكد-أهمية-التكنولوجيا-في-مواجهة-تحديات-القارة-السمراء

ثمن النائب أحمد نشات منصور وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، مشاركة مصر من خلال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، بالنيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية في الاجتماع العاشر لمجلس إدارة مبادرة أفريقيا الذكية التابع للاتحاد الأفريقي والذي عقد افتراضيا لمناقشة استراتيجية السوق الرقمي الموحد في أفريقيا بمشاركة 25 دولة إفريقية.

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وقال نشات منصور في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الدولة المصرية بقيادة الرئي السيسي اهتمت بشكل كبير الفترة الأخيرة بالتحول الرقمي، والقطاع التكنولوجي، عن طريق تطوير البنيات التحتية للقطاع، موضحا ان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دوره أساسي في تسريع عجلة النمو الاقتصادي، لوسائله المتعددة والحديثة المحفزة للاستثمار والداعمة للقرارت الاقتصادية والاجتماعية.

اتصالات النواب: مشاركة مصر في مبادرة أفريقيا الذكية يؤكد أهمية التكنولوجيا في مواجهة تحديات القارة السمراء

وتابع النائب احمد نشأت منصور، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مبادرة أفريقيا الذكية، ستعمل على تبادل الخبرات العلمية المتعلقة بالقطاع التكنولوجي، لأمر الذي يعود بالنفع على الجميع، كما ان مشاركة مصر يؤكد الجهود الذي قامت بها على مدار السنوات الماضية للنهوض بالقطاع التكنولوجي، من اجل توفير خدمات سهلة وميسرة للمواطنين، إضافة إلى عكس ريادتها وقوتها في المنطقة والقارة السمراء.

واستطرد وكيل اتصالات النواب حديثه موضحا أن جائحة كورونا التي أحكمت سيطرتها على العالم بأسره، وكبحت جماح العديد من الدول المتقدمه منها والنامية، حيث أنها لن تفرق بين أحد، لذلك برزت أهمية ودور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، في التهيئة لمجتمعات مستقبلية مستدامة قادرة على المواكبة والتطور تحت أي ظروف.

واختتم النائب أحمد نشأت منصور، أن مبادرة أفريقيا الذكية من شأنها المساهمة في مواجهة تحديات القارة الأفريقية والنهوض بها والتيسير على شعوبها.