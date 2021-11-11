/660807/محمد-نجاتي-عن-تسببه-في-إنفصال-منة-عرفة-وزوجها-مسكت-إيدها-أقيس-النبض-بس

كشف الفنان محمد نجاتي حقيقة تسببه في أزمة بين الفنانة منة عرفة وزوجها الفنان محمود المهدي، بعد أن زعم الأخير ذلك أثناء دفاعه عن نفسه بشأن تصريحاته الأخيرة “أنا راجل شرقي”، بـأن أزمة انفصاله عن زوجته كان بسب مشهد جمع محمد نجاتي بزوجته.

دوت الخليج يرصد رد محمد نجاتي على اتهامات تسببه في أزمة بين منة عرفة ومحمود المهدي

وقال نجاتي في فيديو نشره عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “ والله محصلش حاجة غير أني مسكت إيديها أقيس النبض، في تصوير مسلسل فيلا 101”.

وتابع: “المفروض إني في المسلسل طبيب أمراض نساء، ولما أكشف عليها فأعرف إنها حامل، وكان لازم أعمل كدة، معرفش إنه هيكون سبب في خراب بيوت ناس، أنا مالي أنا”.

وكانت قد كشف محمود المهدي عن سبب انفصاله عن منة عرفة، فقال: “الي حصل كان سوء تفاهم في مشهد من مسلسل ١٠١ مع الفنان محمد نجاتي، حد كان عايز يوقع بينا ووصل الموضوع غلط، أنا كراجل شرقي رافض مشاهد تمس كرامتي”.

منة عرفة تعلن عودتها لـ محمود المهدي

وكانت أعلنت الفنانة منة عرفةاذ كتبت نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيدوهات انستجرام، ستوري تكشف بها أن ما حدث كان خلاف بسيط بينها وبين زوجها لكنه انتهى الأن، مشيرة إلى أن هذا الخلاف أسفر عن معرفتها بأعدائها و المتربصين لها.

وأضافت: “من أصعب اللحظات اللي ممكن تعدي على أى ست لحظة الإنفصال وخراب البيت، الطلاق بيتهز له عرش الرحمن، اللي حصل كشف لنا ناس كتير كانوا بيمثلوا أنهم فرحانين لينا بس الحقيقي أنهم كانوا بيمثلوا وكانوا مستنيين أول مشكلة علشان يشمتوا في كسرتي وخراب بيتي بس ربنا مش هينولها لكم، أرحمونا حرام عليكم..ربنا يخليلي أهلي وجوزي والناس اللي بتتمنالي الخير ووقفت جنبي”.

عقد قران محمود المهدي على منة عرفة

هذا وكشف الفنان محمود المهدي مؤخرا عن عقد قرانه من الفنانة الشابة منة عرفة، وذلك بعد شهر من إعلان خطبتهما التي أحدثت ضجة عارمة على السوشيال ميديا بسبب إخفاء عرفة أي تفاصيل عن خطبتها، اذ شارك صورة مع جمهوره أثناء عقد قرانه على الفنانة منة عرفة وعلق عليها: "الحمد الله تم كتب كتاب اليوم بحضور العائلة فقط، وهنعمل فرح أن شاءالله بعد فيلم 666"، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.