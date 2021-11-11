العوضى نائبا أول لرئيس الحزب.. حماة الوطن يصدر قرارات هيكلية

جدة - نرمين السيد - أصدر حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدى، مجموعة من القرارات، فى إطار إعادة الهيكلة، وفى ظل سياسة التطوير والتحديث التى ينتهجها الحزب للارتقاء بالمستوى الحزبى.





وشملت القرارات تعيين الفريق أسامة الجندى، مستشارًا لرئيس الحزب، وتعيين اللواء أحمد إبراهيم العوضى نائباً أول لرئيس الحزب، وتعيين اللواء طبيب عصام القاضى، أميناً لأمانة الشؤون الصحية. كما تم تعيين الدكتور محمد محمود على محمود، أمينا لأمانة الشؤون القانونية، وعمرو عادل صدقى أميناً لأمانة الأنشطة السياحية، كذلك أمير عبد الهادى محمد الصديق، أمينا لأمانة محافظة دمياط، وأشرف فكرى شطا، مساعدا لرئيس قطاع كفر الشيخ ودمياط.

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