تفاصيل مشروع العدل الإلكترونى لرقمنة محاكم الجنايات والجنح المستأنفة

جدة - نرمين السيد - شاركت وزارة العدل فى معرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا "كايرو آى سى تى" Cairo ICT كشريك استراتيجى، وذلك فى الدورة الـ25 للمعرض، والتى تقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.





وتضمنت المشاريع الإلكترونية للوزارة، مشروع منظومة فرض وإنفاذ القانون، ويشمل:

مشروع رقمنة محاكم الجنايات

يهدف إلى رقمنة إجراءات التقاضى فى محاكم الجنايات والإدارات المرتبطة بها من خلال نظام إلكترونى يسمح بتداول الجنايات منذ إحالتها للمحكمة وتوزيعها على الدائرة المختصة وتسجيل محاضر جلساتها والحكم الصادر فيها وتنفيذه إلكترونيا.

ويشمل المشروع إنشاء قاعدة بيانات للأحكام القضائية وربطها بالنيابة العامة وقطاعات وزارة الداخلية ذات الصلة.

وتم إطلاق الإصدار الأول من البرنامج فى نوفمبر الجارى فى محكمة استئناف الإسماعيلية ومقرر نشره بكافة محاكم المرحلتين الأولى والثانية ضمن 3 محاكم الاستئناف، هى القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية.

رقمنة محاكم الجنح المستأنفة

يهدف المشروع إلى رقمنة إجراءات التقاضى فى محاكم الجنح والجنح المستأنفة، من خلال إعداد نظام إلكترونى يسمح بتداول الدعوى الجنائية منذ قيد المحضر بقسم الشرطة إلكترونيا، وإرساله إلى النيابة العامة لتجرى تصرفاتها عليه إلكترونيا وترسله إلى محكمة الجنح والجنح المستأنفة التى تصدر الحكم وترسله للنيابة العامة إلكترونيا على نحو يمكن من رصد الأحكام، وييسر تنفيذها من قبل جهات التنفيذ، ويشمل المشروع إنشاء قاعدة بيانات للأحكام القضائية وربطها بالنيابة العامة وقطاعات وزارة الداخلية.

وتشغيل المنظومة فى دوائر الجنح خلال عام 2020/ 2021 تم بإضافة محاكم الجنح المستأنفة لنطاق العمل ضمن محاكم المرحلتين الأولى والثانية بعدد 22 دائرة ويعمل النظام بها بانتظام.

أنشطة المشروعين تشمل، تطبيقات دورات العمل الإدارية والقضائية داخل المحاكم الجنائية وصولا لإرسال الحكم لجهات التنفيذ القضائى، ونظام الأرشفة الإلكترونية للقضايا من خلال التكامل مع الجهات المختصة.