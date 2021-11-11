إنفوجراف- بمشاركة السيسى.. جدول أعمال مؤتمر باريس الدولى حول ليبيا

جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف التالى جدول أعمال المؤتمر حيث يناقش آليات إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى موعدها. ويهدف إلى ضمان تنفيذ جدول الانتخابات الليبية، وإخراج المرتزقة وكافة القوات الأجنبية من الأراضى الليبية، وضمان التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار لتحقيق استقرار ليبيا.

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