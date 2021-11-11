طفلة الوادى الجديد تستقبل رئيس الوزراء.. تحدثت عن محافظتها ببلاغة شديدة

جدة - نرمين السيد - ورحبت الطفلة بالزوار وتحدثت عن محافظتها وعن بلدها ببلاغة. ونشر هانى يونس، المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء، صورتين للطفلة مع رئيس الوزراء، وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": الطفلة الجميلة دى من الوادى الجديد.. طفلة تشرف والله ربنا يحميها.. كانت فى استقبال رئيس الوزراء فى جولة اليوم، ومسكت الميكروفون واتكلمت ربع ساعة ترحب بالزوار، وتتكلم عن محافظتها وعن بلدها ببلاغة شديدة.. فخور بيكى يا بنتى.. تحيا مصر".

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