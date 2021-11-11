صديق و الأنصارى يتابعان تطوير 6 مناطق غير مخططة فى الفيوم

جدة - نرمين السيد - ‎استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء، لمتابعة أعمال تطوير المناطق العشوائية وغير المخططة بمدينة الفيوم، لتوفير سكن كريم لقاطنى تلك المناطق، وذلك فى إطار خطة الدولة لتطوير عواصم المدن والمناطق العشوائية.





جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس محمد نبيه رئيس الإدارة المركزية لمتابعة المشروعات، والمهندس هشام جوهر رئيس الإدارة المركزية للمعلومات والدعم الفني، والمستشار محمد القرشى المستشار القانونى للصندوق، والمهندسة سوزان نادر منسق عام محافظة الفيوم ومسئول متابعة المشروعات بالصندوق، ورئيس مركز ومدينة الفيوم.

‎تم عرض ومناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات تطوير المناطق غير المخططة بمدينة الفيوم، وما تم إنجازه من أعمال، وكذا مناقشة الموقف التنفيذى لمشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى على مستوى المحافظة، واستعراض مقترح المحافظة للاسكان البديل.

ولفت المحافظ إلى بروتوكول التعاون بين المحافظة وصندوق التنمية الحضرية، الذى يشمل تطوير وتأهيل 6 مناطق غير مخططة بمدينة الفيوم، بتكلفة تبلغ نحو 120 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من تطوير منطقتى علواية سعادة، وعزبة مأمون بالصوفي، كما تشمل المرحلة القادمة، تطوير مناطق الشيخ حسن، والصيفية، وعزبة جنيدي، والحاكورة، وسيتم البدء قريباً فى تطوير هذه المناطق تباعاً.

‎فيما أكد المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية، حرص الصندوق على المساهمة فى تطوير الامتدادات العمرانية الجديدة والمناطق غير المخططة والعشوائية، للإرتقاء بالمناطق غير المخططة بصورة متكاملة، وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حق المواطن فى الحصول على مسكن آمن مع تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية لسكان تلك المناطق.

‎وأضاف أن أعمال التطوير تشمل رصف الطرق الرئيسية بالأسفلت، وتبليط الشوارع الداخلية والفرعية ببلاط الانترلوك، بجانب رفع كفاءة شبكتى الصرف الصحى ومياه الشرب أو إنشاء شبكات جديدة عند الحاجة، بالإضافة إلى توفير الإنارة لجميع الشوارع الرئيسية والجانبية واستبدال أعمدة الإنارة التالفة.

‎وعقب ذلك قام محافظ الفيوم، ورئيس صندوق التنمية الحضرية والوفد المرافق له، بتفقد عمارات السكن البديل بمنطقة الحواتم بمدينة الفيوم ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المدن، واستمعا لشرحٍ وافٍ، من اللواء عمرو مصطفى منصور مساعد رئيس الهيئة الهندسية للإسكان، حول المكونات الإنشائية للمشروع، ومناطق الخدمات، موضحاً أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية الخرسانية للمشروع بنسبة بلغت 97%، وأن الأعمال تتم بأعلى جودة وطبقاً لبرنامج زمنى محدد.