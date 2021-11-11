فيديو.. جمال رائف: مصر تسعى دوما لإعلاء قيمة الدولة الوطنية فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف رائف فى مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن ثوابت سياسة مصر تجاه ليبيا تتعلق بدعم المسار السياسى فى البلاد، وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، ومواجهة توفير الملاذات الآمنة وأى دعم للجماعات الإرهابية والمتطرفة، وغيرها من الثوابت الحاضرة دائما فى أجندة الدبلوماسية المصرية والتى تسعى دوما إلى استقرار الشعوب وإعلاء قيمة الدولة الوطنية.
وأشار رائف إلى أن إرادة الشعب الليبى هى العامل الأساسى لنجاح الاستحقاقات السياسية وعلى رأسها الانتخابات، لافتا إلى أن استقرار الداخل الليبى مهم جدا لنجاح الانتخابات وهو الأمر الذى تدعمه مصر بشدة مع العديد من دول الجوار وغيرها ممن ترتبط مصالحهم فى المنطقة باستقرار الأوضاع فى ليبيا.
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