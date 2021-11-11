رئيس الوزراء يزور المدرسة المصرية اليابانية بالخارجة

جدة - نرمين السيد - وأشار الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أن هناك اهتماما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتطوير النظام التعليمى، كما وجه بزيادة عدد المدارس المصرية اليابانية بمختلف محافظات الجمهورية.

وقال الوزير إن المدارس المصرية اليابانية تحمل عدة ميزات، ومنها أن جوهر التعليم اليابانى يكمن فى الشخصية المتكاملة للطفل، وهو ما يتفق أيضًا مع هدف البرنامج التعليمى الجديد، الذى يهتم بتنمية القدرات الدراسية للطلاب وتنمية الأخلاق، واحترام مشاعر الآخرين.

وخلال جولته بأروقة المدرسة اليابانية، تفقد رئيس الوزراء عددا من فصول الأنشطة المختلفة، ومنطقة الأطفال، مشيداً بمستوى التعليم الذى تقدمه المدارس المصرية اليابانية.

من جانبها، أشارت المهندسة إيمان مفتاح، مديرة هيئة الأبنية التعليمية بالوادى الجديد، إلى أن المدرسة المصرية اليابانية، تم إنشاؤها بمدينة الخارجة على مساحة 10 آلاف م2، وتتكون من 3 طوابق، تضم الفصول الدراسية، وغرف الأنشطة والإدارة وهيئة التدريس وصالات وملاعب رياضية.

ونوهت مدير هيئة الأبنية التعليمية، إلى أن المدرسة تضم المراحل التعليمية من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية، كما يتوافر بالمدرسة عدة أنشطة من بينها التربية الفنية، والاقتصاد المنزلى، والحاسب الآلى، والمجال الصناعى، وصالة ألعاب قوى، إلى جانب المعامل، فضلا عن تواجد أخصائى نفسى بالمدرسة، وطبيب بصفة دائمة.

من جانب آخر، أشارت مديرة الهيئة إلى أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم اعتمدت مجموعة من المدارس على مستوى الإدارات التعليمية بمحافظة الوادى الجديد، موضحة أن هناك مشروعات لإقامة مبان مدرسية مدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى.

كما نوهت إلى أن قطاع التعليم بالمحافظة حقق العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية، حيث حصد الطلاب العديد من المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية فى العديد من المسابقات، بالإضافة إلى ما حصل عليه طلاب المحافظة من ترتيب جيد على مستوى الجمهورية فى نتائج شهادات الدبلومات الفنية.

وخلال جولته بالمدارس، شاهد رئيس الوزراء ومرافقوه عددا من التلاميذ يعزفون مقطوعات موسيقية، فوجه لهم التحية، وأشاد بهم.