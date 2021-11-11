وداعاً... الفنانة التشكيلية وأستاذة الفنون الجميلة جاذبية سري

رحلت عن عالمنا الفنانة التشكيلية المتميزة وأستاذة الفنون الجميلة جاذبية سري، آخر ثلاثى الفنانات الرواد من الجيل الثانى للفنون "تحية حليم / إنجى أفلاطون / جاذبية سرى"،

• وُلدت جاذبية سري في 11 أكتوبر 1925 أقامت ما يزيد عن سبعين معرضًا فنيًا لرسوماتها في العالم العربي وأوروبا والولايات المتحدة. عملت سري كمدرسة تربية فنية بمدارس المعلمات العليا، ثم مدرسة بالمدارس الثانوية الفنية؛ ومدرسة بالمعهد الخاص بالمنيل والمعهد الفرنسي بالقصر العيني؛ وأستاذة التصوير سابقًا بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان حتى عام 1981؛ وأستاذة التصوير السابق بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بين عامي 1981 و1982.

• حصلت على دبلوم الفنون الجميلة فى ١٩٤٨، ثم حصلت على دبلوم التربية الفنية فى ١٩٤٩،حيث عملت أستاذاً للتصوير بكلية التربية الفنية، وعلى الدراسات العليا فى التصوير فى باريس ١٩٥١، وفى روما ١٩٥٢، وفى لندن ١٩٤٥.

• إختارت "جاذبية سرى" (١٩٢٥-٢٠٢١) - أن تبقى أعمالها مسطحة مما يعطى اللوحة إيحاءً بالتجسيم، ودعمت لوحاتها بالألوان الخافتة الهادئة، وحددت رسومها بخطوط داكنة، وبهذا الأسلوب الخاص تستطيع أن تقنع المتلقى بالشكل الظاهر والمضمون الخفى...

• لتفردها الكبير، فقد وقع اختيار متحف المتروبوليتان والعديد من المتاحف الكبرى في أمريكا وفرنسا لعرض لوحاتها في معارض متخصصة. وحصلت سري على العديد من منح الزمالة من جامعات مختلفة حول العالم من ضمنها جامعة لندن. تُعد لوحة نشر الغسيل من أهم أعمالها. وجاذبية سري هي عضو نقابة الفنانين التشكيليين منذ إنشائها عام 1979؛ وعضو جمعية محبي الفنون الجميلة بالقاهرة؛ وعضو جماعة الحفارين المصريين بالقاهرة؛ وعضو جماعة الكتاب والفنانين؛ وعضو جمعية فناني وكالة الغوري بالقاهرة؛ وعضو لجنة الفنون التشكيلية سابقًا بالمجلس الأعلى للثقافة.

• هكذا وصفها الناقد الإيطالى الراحل "كارمينى سينسكالكو" بأنها "من معالم البانوراما المصرية للفن النسائى"، كما نشرت لها الجامعة الأمريكية كتاب "الشغف بالألوان" عام 1998، حيث ضم مقالات عن حياتها ومشوارها الفنى ...

• نالت العديد من الجوائز والأوسمة منها جائزة روما للتصويرعام 1952؛ والجائزة الشرقية (التصوير بالزيت – القسم المصرى) بينالي فينسيا عام 1956؛ والجائزة الثانية في الحفر في بينالي الإسكندرية عام 1959؛ والجائزة الشرقية لمسابقة الإنتاج الفني عام 1975؛ وجائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الا جتماعية عام 1970؛ ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1970؛ وجائزة الدولة التقديرية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 1999.

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