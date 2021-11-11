الرئيس السيسي يصل مقر إقامته بفرنسا للمشاركة فى مؤتمر باريس حول ليبيا

وصل الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر إقامته بفرنسا للمشاركة في مؤتمر باريس الدولى حول ليبيا.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى مؤتمر باريس الدولى حول ليبيا، وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس فى هذا المؤتمر الهام تأتى تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، وفى ضوء العلاقات الوثيقة التى تربط مصر وفرنسا، فضلاً عن دور مصر المحورى فى دعم المسار السياسي في ليبيا الشقيقة على الصعيد الثنائي والإقليمى والدولى.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس يعتزم التركيز خلال أعمال "مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا" على تكاتف المجتمع الدولي لمساندة ليبيا خلال المنعطف التاريخي الهام الذي تمر به حالياً، خاصةً من خلال إجراء الاستحقاق الانتخابي المنتظر في موعده المحدد في شهر ديسمبر القادم، وكذلك خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الاراضي الليبية، فضلاً عن إلقاء الضوء على الجهود المصرية الجارية في هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.