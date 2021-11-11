/660809/عمر-مرموش-يقترب-من-العودة-لصفوف-الفراعنة-صور

نشر الدولي المصري عمر مرموش مهاجم فريق شتوتجارت الألماني، صورة له على حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وهو في التمرين، وكتب مرموش عليها : "العودة إلى التمرين".

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المؤكد أن يلحق مرموش الإنضمام للفراعنة امام الجابون والتي تنطلق صافرتها في الـ 16 من نوفمبر الجاري، بالقاهرة، بعد العودة للتدريبات، ولكن في النهاية التأهل البدني والبرنامج العلاجي لا يكفيه الوقت المتبقي على المباراة.

ويتواجد الدولي المصري عمر مرموش في قائمة المنتخب الوطني، لمواجهتي انجولا والجابون، في لقائ الجولة الخامسة والسادسة من تصفيت القارة الإفريقية لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

ويأتي غياب مرموش عن مواجهتي مصر مع انجولا والجابون في لقائي الجولة الخامسة والسادسة، من منافسات تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

سبب إستبعاد عمر مرموش

ويعاني الفرعون الصغير عمر مرموش من ألتواء في الكاحل، والتي يغيب عن الملاعب بسببها من الأسبوع الماضي، كما أنه لن يأتي من ناديه حتى يتلقى كافة البرنامج العلاجي الخاص به.

وجاء البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب بقائمة المنتخب الوطني الأول، فى تواجد الدولي المصري عمر مرموش، بالرغم من غيابه عن صفوف فريقه في المباارة الأخيرة بسبب الإصابة.

وذكرت تقارير أن البرتغالي كارلوس قد استبعد مرموش من قائمة المنتخب الأول، بسبب الإصابة، ولم يكشف كيروش بعد عن البديل، والتي اسفرت في النهاية بت 25 لاعب في قائمة المنتخب.

مكاسب عمر مرموش في أول مشاركة مع المنتخب مع ليبيا

- أول استدعاء لمنتخب مصر

- إعلان جائزة لاعب شاب في الدوري الألماني لشهر سبتمبر وحصوله عليها

- أول مشاركة كأساسي مع المنتخب

- سجل هدفه الدولي الأول مع منتخب مصر

وسجل عمر مرموش لاعب منتخبنا الوطني الهدف الأول في شباك المنتخب الليبي في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.