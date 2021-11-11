كل ما تريد معرفته عن بعثة منتخب مصر بأنجولا واستعدادات المباراة

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وصل المنتخب الوطني لمدينة لوندا بانجولا مساء أمس الأربعاء، استعداداً لمواجهة المنتخب الأنجولي في لقاء الإياب بدور المجموعات من تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وخضعت بعصة المنتخب الوطني أمس الأربعاء فور وصولها لمطار لوندا لمسحة طبية للكشف فيروس كورونا، والتي جاء بحمد الله سلبية لجميع البعثة.

وتنطلق صافرة بداية مباراة مصر وانجولا بستاد 11 نوفمبر، بمدينة لويندا بانجولا غذاً الجمعة في الساعة التاسعة مساء، وتبث المباراة على قنوات أون تايم سبورت.

الإجتماع الفني

يعقد في الخامسة مساء اليوم بتوقيت أنجولا الاجتماع الفني للمباراة ، فيما يؤدي المنتخب الوطني تدريبه الأخير في السابعة مساءً على ملعب المباراة بستاد 11 نوفمبر بالعاصمة لواندا، وذلك استعدادًا للقاء الغد بين المنتخبين ضمن الجولة الخامسة للمجموعة السادسة المؤهلة للدور الأخير من تصفيات أفريقيا لكأس العالم.

وكان المنتخب الوطني قد أدى تدريبًا صباحيًا اليوم بأحد قاعات مقر اقامته، فيما قام الناميبي تشيلونجا ايراستوس مراقب المباراة بزيارة مقر المنتخب وقام بمراجعة جوازات سفر اللاعبين.

فيما أجرت البعثة بالكامل اليوم مسحة طبية حسب البروتوكول المتبع في المباريات رغم اجراء مسحة مساء أمس في مطار لواندا وفق الاجراءات المتبعة في أنجولا، والتي جاءت جميعها سلبية بحمد الله، فيما تعلن نتائج مسحة اليوم في وقت لاحق.

قائمة منتخب مصر لمواجهة انجولا

فى حراسة المرمي: محمد الشناوي-محمد أبو جبل-محمد صبحي -محمود جاد

الدفاع: اكرم توفيق -أحمد فتحي – احمد حجازي – احمد ياسين -ايمن اشرف- محمود علاء- احمد فتوح- محمد حمدي – محمود حمدي "الونش".

الوسط:محمد النني- حمدي فتحي- عمرو السولية – امام عاشور -عبد الله السعيد – مصطفى فتحي

الهجوم:عمر مرموش – محمد شريف – أحمد ياسر ريان – مصطفى محمد- مروان حمدي – محمد صلاح – محمد مجدي "أفشة".

تاريخ مواجهات مصر وانجولا

التقوا هذا العام بتصفيات المونديال وانتهت المباراة بنتيجة 0-1 لصالح منتخب مصر، عام 2008 بالربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا وانتهت المباراة بفوز بمنتخب مصر بنتيجة 1-2، التقوا عام 2006 بمباراة ودية وانتهت بالتعادل الإيجابي للمنتخبين بنتيجة 3-3.

عام 1996 ببطولة كأس الأمم الأفريقية وانتهت بفوز مصر بنتيجة 1-2، التقوا عام 1993 وانتهت بالتعادل السلبي للمنتخبين. التقوا عام 1992 بالتصفيات المؤهلة لمونديال 1994 وفاز المنتخب المصري بهدف نظيف.