«المالية» تصدر تقرير أهم مؤشرات الاقتصاد المصرى

جدة - نرمين السيد - وأكد التقرير، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، أثبت نجاحه بشهادة كبرى المؤسسات العالمية.

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وأشار التقرير، إلى أن نتائح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، ظهرت نتائجه خلال جائحة "كورونا" والتى تأثرت بها كبرى اقتصادات العالم ولكن بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى تمكنت الدولة من مساندة ودعم القطاعات المتضررة والحفاظ على معدلات النمو الإيجابية.

وأكد التقرير، أن نتائج مؤشرات الاقتصاد المصرى تفوقت على التوقعات الدولية.