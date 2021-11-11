المشاط تستعرض فرص التعاون المستقبلى مع منظمة المدن الدولية

جدة - نرمين السيد - التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، جان بيير إمباسى، سكرتير عام منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الدولية، وذلك فى إطار مشاركتها فى قمة الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP26، والتى تعقد بجلاسجو بالمملكة المتحدة فى الفترة من 31 أكتوبر وحتى 12 نوفمبر الجارى.





وخلال اللقاء استعرضت وزيرة التعاون الدولى، فرص التعاون المستقبلية مع المنظمة، لاسيما عقب توقيع اتفاقية بين الحكومة ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، خلال مايو الماضى، بشأن إنشاء مقر المكتب الإقليمى لشمال إفريقيا التابع للمنظمة فى القاهرة، مشيرة إلى أن مصر شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة على مدار السبع سنوات الماضية من أهمها التنمية العمرانية وتطوير البنية التحتية المستدامة، والعمل على تدشين المدن الذكية التى تتواكب مع التطورات العالمية بشأن العمل المناخى والحفاظ على البيئة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولى، انفتاح الحكومة على كافة فرص التعاون مع المنظمة ومن أهمها نقل الخبرات وتبادل المعرفة، للاستفادة من التجربة التنموية المصرية فى المدن الإفريقية، فى إطار تعزيز التعاون الإقليمى لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى انعقاد منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى فى سبتمبر الماضى، بمشاركة أفريقية رفيعة المستوى، والذى أكد فى توصياته على أهمية تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثى، لدفع جهود التنمية المستدامة فى قارة أفريقيا والدول الناشئة.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولى، إلى الدور الذى تقوم به الوزارة لتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادى مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، والمنظمات الإقليمية والدولية، لدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة وهى منصة التعاون التنسيقى المشترك، ومطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد الشراكات الدولية.

جدير بالذكر أن منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الدولية، تم تأسيسها عام 2005، ويقع مقرها الرئيسى الحالى بمدينة الرباط بالمملكة المغربية، وتتمثل رؤيتها فى بناء أفريقيا موحدة ودفع التنمية من خلال تعزيز مشاركة القواعد الشعبية.

يشار إلى أن منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الدولية شاركت فى مؤتمر يوم المدن الذى نظمته وزارة التنمية المحلية المصرية، بمناسبة يوم المدن العالمى بمحافظة الأقصر خلال أكتوبر الماضى.