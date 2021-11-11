رئيس الوزراء يتابع مركز تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة بالوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مركز تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة بمدينة الخارجة، وذلك خلال زيارته لبعض المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الوادى الجديد اليوم.





وأشار محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، خلال الجولة إلى أنه بالتزامن مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن عام 2018 عام ذوى الاحتياجات الخاصة بادرت محافظة الوادى الجديد بإنشاء وتطوير مركز الدكتور حسن حلمى التابع لجمعية التأهيل الاجتماعى لتأهيل وتدريب ذوى الاحتياجات الخاصة؛ ليصبح مركزا إقليميا لخدمه ذوى الاحتياجات بالمحافظة، والمحافظات المجاورة.

فيما أشار ناصف أنيسى، رئيس مجلس إدارة المركز، إلى أن رؤية المركز تتمثل فى أنه يعد نافذة أمل لذوى الاحتياجات الخاصة كمركز إقليمى لمحافظات الصعيد، كما تتحدد رسالة المركز فى تقديم خدمات لذوى الاحتياجات الخاصة بصورة متكاملة، فى ضوء أحدث الطرق العلمية التى ترتقى بتلك الشريحة.

ولفت رئيس المركز إلى أن أهداف مركز تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة تتمحور حول تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالاهتمام بهذه الفئة، التى تحظى باهتمام خاص من جانب الرئيس، إلى جانب تقديم الخدمات لهم بالمجان، وفقا لأحدث الطرق العلمية المتبعة، بالإضافة إلى توفير تكاليف الانتقال والإقامة خارج المحافظة التى يتكلفها أهاليهم، وتسليط الضوء على المحافظة كمركز إقليمى فعال فى مجال الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تأهيل الكوادر الطبية والفنية المتخصصة فى هذا المجال بتحمل مسئولية نقل الخبرات والتدريب.

وأوضح أن المركز يضم معدات طبية وأجهزة تأهيل حركى، وملاعب، وحماما علاجيا، ومبنى للاستضافة، وأوتوبيس ذوى الاحتياجات، ومسرحا بجانب قاعة الياسمين، وحمام سباحة ترفيهى، وصالة جيم.

وأكد أن المركز يقدم خدمات عديدة لذوى الاحتياجات الخاصة، حيث يحتوى على عدد من العيادات الطبية، بجانب "عيادة أون لاين" للتشخيص والعلاج عن بعد، بالتعاون مع المراكز البحثية والجهات المتعاونة، فضلا عن عيادات العلاج الطبيعى للكبار والأطفال، وحمام علاج مائى أطفال وكبار، وعيادات: التربية الخاصة، والتخاطب، والتكامل الحسى، واختبارات ومقاييس الذكاء، وتنمية المهارات، والتوحد، والتغذية العلاجية، بالإضافة إلى حضانة ذوى الاحتياجات الخاصة، ويتميز المركز أيضا باحتوائه على المكتبة السمعية، كما تتوافر به الأنشطة الترفيهية، وغرفة موسيقى ورسم، وملاعب متعددة، وملعب كرة الجرس، وملعب كرة القدم (ملعب خماسى)، وملعب كرة طائرة جلوس، وحمام سباحة ترفيهى، بالإضافة إلى قاعة تدريب ومؤتمرات لخدمة أغراض التدريب والعيادات الأون لاين عن بعد.