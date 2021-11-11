رئيس الوزراء يتفقد المدرسة المصرية اليابانية بالخارجة

خلال زيارته لمحافظة الوادي الجديد، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه اليوم، المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الخارجة.

وأشار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن هناك اهتماما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير النظام التعليمي، كما وجه بزيادة عدد المدارس المصرية اليابانية بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشار الوزير إلى أن المدارس المصرية اليابانية تحمل عدة ميزات، ومنها أن جوهر التعليم الياباني يكمن في الشخصية المتكاملة للطفل، وهو ما يتفق أيضًا مع هدف البرنامج التعليمي الجديد، الذي يهتم بتنمية القدرات الدراسية للطلاب وتنمية الأخلاق، واحترام مشاعر الآخرين.

وخلال جولته بأروقة المدرسة اليابانية، تفقد رئيس الوزراء عددا من فصول الأنشطة المختلفة، ومنطقة الأطفال، مشيداً بمستوى التعليم الذي تقدمة المدارس المصرية اليابانية.

من جانبها، أشارت المهندسة إيمان مفتاح، مديرة هيئة الأبنية التعليمية بالوادي الجديد، إلى أن المدرسة المصرية اليابانية، تم إنشاؤها بمدينة الخارجة على مساحة 10 آلاف م2، وتتكون من 3 طوابق، تضم الفصول الدراسية، وغرف الأنشطة والإدارة وهيئة التدريس وصالات وملاعب رياضية.

ونوهت مدير هيئة الأبنية التعليمية إلى أن المدرسة تضم المراحل التعليمية من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية، كما يتوافر بالمدرسة عدة أنشطة من بينها التربية الفنية، والاقتصاد المنزلي، والحاسب الآلي، والمجال الصناعي، وصالة ألعاب قوى، إلى جانب المعامل، فضلا عن تواجد أخصائي نفسي بالمدرسة، وطبيب بصفة دائمة.

من جانب آخر، أشارت مديرة الهيئة إلى أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم اعتمدت مجموعة من المدارس على مستوى الإدارات التعليمية بمحافظة الوادي الجديد، موضحة أن هناك مشروعات لإقامة مبان مدرسية مدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

كما نوهت إلى أن قطاع التعليم بالمحافظة حقق العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية، حيث حصد الطلاب العديد من المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية في العديد من المسابقات، بالإضافة إلى ما حصل عليه طلاب المحافظة من ترتيب جيد على مستوى الجمهورية في نتائج شهادات الدبلومات الفنية.

وخلال جولته بالمدارس شاهد رئيس الوزراء ومرافقوه عددا من التلاميذ يعزفون مقطوعات موسيقية، فوجه لهم التحية، وأشاد بهم.