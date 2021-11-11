رئيس الوزراء يتفقد مجمع تمور الوادى وخط إنتاج الوجبات المدرسية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء مجمع تمور الوادى وخط إنتاج الوجبات المدرسية كما تفقد المدرسة اليابانية بمدينة الخارجة بالوادى الجديد ، واستمع لأنشطة الطلاب.

فى أثناء زيارته لمحافظة الوادي الجديد، اليوم، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، تشغيل المرحلة الأولى من مشروع توصيل الغاز للمنازل بمدينة الخارجة.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا للتوسع في المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وهو ما يتمثل في توجيه مختلف أوجه الدعم والمتابعة المستمرة للمشروع على مستوى الجمهورية، تيسيرا على المواطنين وتعظيماً للاستفادة منه كأحد الثروات التي تتمتع بها الدولة، مشيرا إلى أن مبادرة إحلال وتحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للسيارات، تحقق عوائد مباشرة لصالح المواطنين أيضا، من خلال العمل بطاقة الغاز منخفضة التكلفة والنظيفة، وهو ما يتكامل مع استراتيجية الدولة لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وصرح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بأنه يتم حالياً تشغيل المرحلة الأولى من مشروع توصيل الغاز للمنازل بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك في إطار المشروع القومي للتوسع في توصيل الغاز الطبيعيّ للمنازل بكافة محافظات الجمهورية، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشار وزير البترول إلى أن المشروع يتم تنفيذه، من خلال تكنولوجيا جديدة ممثلة في توصيل الغاز المضغوط المنقول التي ُتطبق لأول مرة بالمدينة، حيث تشمل هذه المرحلة توصيل الغاز لعدد 14 ألف أسرة و120 منشأة تجارية و34 مخبزا بلديا، بالإضافة إلى محطة تموين سيارات بالغاز كوقود.

واستعرض الوزير الموقف الحالي لتوصيل الغاز بمدينة الخارجة، موضحا أنه تم تنفيذ الشبكات لعدد 7000 عميل، وتنفيذ التركيبات لعدد 5400 عميل، وتم تحويل الغاز لعدد 4200 عميل، بالإضافة إلى إنشاء أول محطة تموين السيارات بالغاز كوقود بالمحافظة، حيث تم تحويل 202 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، وسيتم إنشاء مركز تحويل متكامل لتلبية احتياجات المواطنين لتحويل سياراتهم للعمل بالغاز؛ وذلك لما له من مردود اقتصادي على المواطن.