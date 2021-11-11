«نتيجة تسرب أسطوانة غاز»..إصابة طفلين في حريق شقة بالوراق

/660806/نتيجة-تسرب-أسطوانة-غازإصابة-طفلين-في-حريق-شقة-بالوراق

أصيب طفلان في حريق هائل إندلع داخل شقة سكنية، اليوم الخميس، بسبب تسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز بدائرة قسم شرطة الوراق شمال محافظة الجيزة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة طفلين في حريق شقة سكنية بالوراق

تفاصيل الحريق

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقي المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، مفادها بلاغا يفيد بإندلاع حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

بـ3 سيارات إطفاء

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، مدعومة بـ3 سيارات إطفاء إلي مكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمكان الحريق لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق، والذي خلف وراءه إصابة طفلين وعلى الفور تم نقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

التحريات الأولية

وأشارت التحريات الأولية أن تسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز سبب الحريق ولا شبهة جنائية في الواقعة، وعلى الفور تم تحرير المحضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وما تزال التحقيقات مستمرة.

وفي سياق أخر اليوم نجح رجال الحماية المدنية، في السيطرة على حريق مخلفات داخل قطعة أرض فضاء بجوار عقارات سكنية بمنطقة الهرم ، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

تفاصيل الحريق

ترجع تفاصيل الحريق عندما، تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل قطعة أرض فى منطقة الهرم، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون اصابات.