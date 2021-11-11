/660808/القبض-على-موظف-بتهمة-النصب-على-المواطنين-بسوهاج

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، في إلقاء القبض على موظف بإحدى الجمعيات الزراعية باختلاس مبالغ مالية من أموال الجمعية محل عمله والاستيلاء عليها لنفسه دون وجه حق.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على موظف بتهمة النصب على المواطنين بسوهاج

الاستيلاء على مبالغ مالية من بعض عملاء الجمعية الزراعية

وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية اللازمة، أتضح صحة الواقعة، واستغلال المذكور موقعه الوظيفي والاستيلاء على مبالغ مالية من بعض عملاء الجمعية الزراعية جهة عمله وهي قيمة حصولهم على الأسمدة المدعمة المخصصة لهم واختلاسها لنفسه وعدم توريدها لحساب الجمعية، ما أضر بالمال العام بما قيمته المبالغ المالية المستولى عليها بمحافظة سوهاج.

القبض على المتهم

نجحت الأجهزة الأمنية، في إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته أمام رجال المباحث اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاختلاس.

وفي سياق أخر اليوم شهدت قرية أبو ذكرى التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، إصابة شخصين بطلقات نارية، بعد أن أطلق عليهما شاب النار، إثر نشوب مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجيرة.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إشارة من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ الى مأمور مركز شرطة منية النصر، من مستشفى المنصورة الدولي بوصول كلا من «محمد م ع» 34 سنة، و«السيد م ال»، 25 سنة، مصابين بطلقات نارية في القدم، و جاري تقديم الخدمات الطبية لعلاجهما.

بسبب خلافات الجيرة

انتقل على الفور رجال مباحث قسم شرطة منية النصر بقيادة الرائد أحمد العزب، رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ وبالأنتقال والفحص أتضح إندلاع مشاجرة بين المجني عليهما، وشاب اخر ، بسب خلافات الجيرة بينهم، مما أدى إلى قيام الأخير باستخدام سلاح ناري «طبنجة» وإطلاق أعيرة نارية عليهما أدت إلى إصابتهما.

التحريات الأولية

وأشارت التحريات الأولية لرجال المباحث، وجود خلافات سابقة بين أحد المجني عليهما والمتهم أثناء عملهما بالمملكة العربية السعودية، وتجددت عند عودتهما لمسقط رأسهم بقرية أبو ذكري التابعة لمركز منية النصر، مما تسبب في إندلاع المشاجرة بينهم. وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتكليف مباحث منية النصر بضبط وإحضار المتهم الهارب