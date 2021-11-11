/660810/أشرف-زكي-يتقدم-ببلاغ-ضد-3-منتجين-نصبوا-على-فنانين-بينهم-منة-فضالي

تقدم المحامي شعبان سعيد، ببلاغ للنائب العام المستشار حماده الصاوي، اتهم فيه 3 منتجين أحدهم يحمل جنسية دولة عربية، بإيهام عدد من الفنانين ومن بينهم الفنانة منة فضالي، بإنتاج فيلم يعرض على أحد المنصات الإليكترونية، وعقب الانتهاء من تصوير مشاهد الفيلم، امتنعوا عن سداد مستحقات الفنانين والعاملين.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل أشرف زكي يتقدم ببلاغ ضد 3 منتجين نصبوا على فنانين بينهم منة فضالي

استعانوا ببلطجية

وأشار في البلاغ الذى قدمه شعبان سعيد المحامي، وكيلًا عن أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، أن المشكو في حقهم استعانوا ببلطجية للتصدي للعاملين المطالبين بأجورهم، واستبدلوهم وأتوا بآخرين، لاستكمال الفيلم رغم أن معظم مشاهده تم تصويرها.

ممتنعين عن أداء أجور العاملين

واختتم البلاغ الذى حمل رقم 11330 سنة 2021 عرائض النائب العام، أن المشكو في حقهم ممتنعين عن أداء أجور العاملين، فضلًا عن ارسالهم رسائل تهديد لهم، مما دفع نقابة المهن التمثيلية بإصدار قرار بوقف التعامل معهم.

وأضاف البلاغ بفتح تحقيق في الواقعة، ومعاقبة المتهمين بنصوص المواد 327 و336 و375 من قانون العقوبات.

وفي سياق أخر اليوم تواصل النيابة العامة بشمال الجيزة، التحقيقات حول جريمة تعذيب طفلة حتى الموت على يد زوج أمها، وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما أمرت بحبس زوج الأم والمتورطين معه ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن جثة الطفلة.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ لرجال مباحث قسم شرطة كرداسة من غرفة النجدة، بالعثور على جثة طفلة مُلقاة في الشارع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث.

5 سنوات

وبالمعاينة والفحص أتضح وجود جثة لطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، ويوجد بها إصابات وآثار تعذيب، وأشارت التحريات الأولية أن زوج الأم اعتاد ضرب الطفلة وتعذيبها بعِلم الأم بحجة تأديبها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه، واستعان بشقيقه الأصغر للتخلص من الجثة.

ونجحت القوات، في إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.