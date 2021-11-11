/660814/أمهات-مصر-تدعو-أولياء-الأمور-لتعريف-أبنائهم-بمميزات-العاصمة-الإدارية-الجديدة

دعت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، أولياء الأمور بتعريف أبنائهم بالعاصمة الإدارية الجديدة أحد معالم الجمهورية الجديدة، وذلك في إطار دور الإتحاد التوعوي.

دوت الخليج يرصد تعليق اتحاد امهات مصر بشأن توعية الابناء باهمية العاصمة الادارية الجديدة اتحاد امهات مصر وكتبت عبير منشور علي صفحة الإتحاد الرسمية، في الفيسبوك: "العاصمة الإدارية الجديدة.. شوفوا عظمة مصر وعرفوا ولادكم وخليهم يقروا ويعرفوا حاجات كتير جميلة في الجمهورية الجديدة". العاصمة الادارية الجديدة وأضافت: العاصمة الإدارية الجديدة لن تحقق طفرة اقتصادية في مصر والشرق الأوسط فقط، بل في العالم أجمع، وستكون العاصمة الأولى للنمو الإقتصادي نسبة لعواصم الدول الأخري. وتضمن المنشور أهم المعلومات حول العاصمة الإدارية الجديدة وموقعها المتميز ومساحتها وتقسيمها ومميزات العاصمة بشكل عام والخدمات والمرافق الموجوده فيها والمشاريع، وكذلك مسجد الفتاح العليم الذي يعد من أكبر مساجد الوطن العربي والشرق الأوسط، وغيرها من الانجازات الموجوده فيها، والتي من المقرر إفتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي قريبًا للمرحلة الأولى.

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