/660815/اختيار-النائب-أحمد-العوضي-نائبا-أول-لرئيس-حزب-حماة-وطن-والجندي-مستشارا-لرئيس-الحزب

أصدر حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي، مجموعة من القرارات، في إطار إعادة الهيكلة، وفي ظل سياسة التطوير والتحديث التي ينتهجها الحزب للارتقاء بالمستوى الحزبي.

دوت الخليج ينشر تفاصيل اختيار العوضي نائبا لرئيس حزب حماة الوطن

حزب حماة الوطن

وشملت القرارات تعيين الفريق أسامة الجندي، مستشارًا لرئيس الحزب، وتعيين اللواء أحمد إبراهيم العوضي نائباً أول لرئيس الحزب، وتعيين اللواء طبيب عصام القاضي، أميناً لأمانة الشؤون الصحية.

كما تم تعيين الدكتور محمد محمود علي محمود، أميناً لأمانة الشؤون القانونية، والأستاذ عمرو عادل صدقي أميناً لأمانة الأنشطة السياحية، كذلك أمير عبد الهادي محمد الصديق، أميناً لأمانة محافظة دمياط، وأشرف فكري شطا، مساعداً لرئيس قطاع كفر الشيخ ودمياط.

هذا وعقدت أمانة الشباب المركزية للحزب أول إجتماعتها،برئاسة المهندس/كريم امام أمين شباب الجمهورية بالحزب، بحضور السادة الأمناء المساعدين والسادة أعضاء هيئة المكتب

وذلك بالأجتماع مع السادة أمناء شباب المحافظات، لمناقشة إستراتيجية العمل وتفقد أعمال الربع الأخير من العام الحالي مع التحضير لنشاط الأمانة المقرر العمل به خلال الربع الأول للعام ٢٠٢٢م.