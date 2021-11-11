علاء زينهم يحتفل بزفاف نجلته في غياب نجوم الوسط الفني..«صور»

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احتفل الفنان علاء زينهم بحفل زفاف ابنته هالة، في حفل بسيط اقتصر على حضور العائلة والأصدقاء المقربين مع غياب نجوم الوسط الفني.

دوت الخليج يستعرض احتفال الفنان علاء زينهم بحفل زفاف ابنته.

حفل زفاف ابنة علاء زينهم

وسبق وأن انتشرت صورة قديمة خلال الفترة الماضية للفنان علاء زينهم برفقة ابنته عبر موقع التواصل الاجتماعي، بعد نجاحها في الثانوية العامة وحصولها على مجموع 97% ودخولها تنسيق المرحلة الأولى، ومرفق بها تعليق عن شكوى «زينهم» بأنه لم تهنئته بذلك.

من جانبه قال علاء زينهم، إن ابنته كانت في الثانوية العامة منذ 7 سنوات وحصلت على 97%، «بنتي اتخرجت من 7 سنوات، وحصلت على 97%، وهي الآن بتجهز تحضيرات زفافها ومن المتوقع يكون شهر نوفمبر القادم العام».

وأضاف، «بشكر كل الناس التي قامت بتهنئتي، وأنا الآن في انتظار زواجها».

معلومات عن الفنان علاء زينهم

شارك الفنان علاء زينهم خلال مشواره الفني، في العديد من الأعمال السنيمائية والتلفزيونية والمسرحية، وكانت آخر أعماله الدرامية المميزة هي مشاركته ف مسلسل «ونوس»، مع الفنان يحيى الفخراني، للمخرج شادي الفخراني، والكاتب عبدالرحيم كمال، كما قام بالمشاركة أيضا في مسلسل «سقوط حر»، مع نيللي كريم الذي كان من إخراج شوقي الماجري، وتأليف مريم ناعوم ووائل حمدي.

شارك زينهم أيضا في بطولة حلقات «يونس ولد فضة»، مع النجم محمد سعد، والمخرج أحمد شفيق، وإنتاج صادق الصباح، وتأليف عبدالرحيم كمال.

وعن أشهر أعماله السنيمائية هي «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، و«ماما حامل»، و«نص يوم»، و«اللعبة الأمريكاني»، وعن أشهر مسرحياته فهي «أبو كبسولة»، و«رسمي فهمي نظمي».

السيرة الذاتية لعلاء زينهم

علاء زينهم، ممثل مصرى اشتهر بأداء الأدوار الكوميدية، لمع تلفزيونيًا وشارك فى أعمال كبار النجوم، من أبرز أعماله على صعيد الدراما التلفزيونية مسلسلات «الريان، الحارة، راجل وست ستات، سكة الهلالى، أميرة في عابدين، حلم الجنوبي»، بالنسبة للسينما فشارك في عشرات الأفلام منها «بخيت وعديله، النوم فى العسل، الساحر، الباشا تلميذ، عسل أسود».