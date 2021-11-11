/660820/انفوجراف--المالية-تصدر-تقرير-يوضح-نتائج-مؤشرات-الاقتصاد-المصري

أصدرت وزارة المالية المصرية، تقرير لعرض مؤشرات الاصلاح الاقتصادي وتفوقه على التوقعات الدولية.

المالية تصدر تقرير يوضح نتائج مؤشرات الاقتصاد المصري جاء ذلك عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلة:” برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري اثبت نجاحه بشهادة كبرى المؤسسات العالمية”. دوت الخليج وأضافت:” وظهرت نتائجه خلال جائحة "كورونا" اللي بسببها تأثرت كبرى اقتصادات العالم ولكن بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي تمكنت الدولة من مساندة ودعم القطاعات المتضررة والحفاظ على معدلات النمو الإيجابية “. نتائج مؤشرات الاقتصاد المصري تفوقت على التوقعات الدولية هذا وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعين متتالين أمس؛ لمناقشة سبل دعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، وأحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وهاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، وعلاء عامر، رئيس شركة مصر للمقاصة وتسوية المعاملات المالية، وكريم عوض، العضو المنتدب لشركة "آي اف جي هيرميس"، وأحمد أبو السعد، رئيس الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، ومحمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، وصالح ناصر، ممثل عن الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، والدكتور شهاب مرزبان، ممثل عن نشاط رأس المخاطر.

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