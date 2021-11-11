برعاية النائب محمد عبد العزيز..التنسيقية تعلن عن برنامج تدريبي متكامل للمحليات دعماً للكوادر في شبرا الخيمة

/660823/برعاية-النائب-محمد-عبد-العزيزالتنسيقية-تعلن-عن-برنامج-تدريبي-متكامل-للمحليات-دعما-للكوادر-في-شبرا-الخيمة

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين عن برنامج تدريبي متكامل للمحليات دعماً للكوادر في (شبرا الخيمة ) و ذلك في مقر النائب (محمد عبد العزيز) وكيل لجنة حقوق الإنسان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اطلاق لتنسيقية لبرنامج تدريبي للمحليات بشبرا الخيمة المحليات وعلي من يرغب في حضور التدريب ملئ الاستمارة التالية مع الموافقة علي الشروط و استيفاء جميع البيانات:https://cpyp.net/parliament/candidatesadd.php?uid=65465d73 مجلس النواب هذاو تشهد الجلسات العامة للبرلمان الأسبوع المقبل، نظر مشروع قانون بشأن الجوائح الصحية، حيث تضمن تقرير لجنة الصحة بأنه لما كانت الصحة العامة من أسمى الأهداف التي تعمل الدول على بلوغها، وذلك من أجل استمرار حياة البشرية، لذا باتت الصحة العامة وحماية المواطنين من العدوى من الأمراض وفيروسات الوبائية من الموضـوعات العالمية، فإن الوسائل الوقائية المتعلقة بالصحة العامة من الأوبئة الجائحة التي تحددها منظمة الصحة العالمية وعلى قمتها فيروس كورونا (۱۹-COVID) يكتسب أهمية علمية وعملية وقانونية بالغة الدقة والإتقان لتعلقها بالنظام الصـحى العام للشـعوب، مما اقتضـى من كل دول العالم وضـع استراتيجيات للتوعية ومكافحة الأوبئة الجائحة الماسة بحياة البشرية لفيروس كورونا الذي مازال يحصد آلاف الأرواح حتى في الأمم المتقدمة.

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