مؤشرات الاقتصاد المصرى.. انخفاض الدين وفائض فى الناتج المحلى وتراجع البطالة

جدة - نرمين السيد - الاقتصاد المصرى يمر بمرحلة غير مسبوقة على مستوى المؤشرات الإيجابية، وهو ما أظهره بيان وزارة المالية، مثبتا النجاح الاقتصادى عبر شهادة كبرى من معظم المؤسسات العالمية.





وظهرت نتائج المؤشرات الإيجابية خلال جائحة "كورونا"، التى بسببها تأثرت كبرى اقتصادات العالم ولكن بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى، تمكنت الدولة من مساندة ودعم القطاعات المتضررة والحفاظ على معدلات النمو الإيجابية.

وأظهرت صور الإنفوجراف الذى أصدرته المالية، نتائج مؤشرات الاقتصاد المصرى، التى تفوقت على التوقعات الدولية.

وبينت البيانات الخاصة من وزارة المالية انخفاض العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى فى 2020 -2021 إلى 7.4% مقارنة بـ 8.7% فى عامى 2009-2010.

واستمر تحقيق فائض أولى بدلا من عجز أولى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى فى 2020 -2021 إلى 1.45% بدلا من -2.1% فى عام 2009-2010.

ولفتت البيانات إلى أن مقدار زيادة الإيرادات العامة أكثر من 4 أضعاف حيث بلغت فى 2020-2021 لـ 1108 مليار جنيه بدلا من 268.1 مليار جنيه فى 2009 -2010، كما أن مقدار زيادة المصروفات العامة زاد بأكثر من 4 أضعاف حيث وصل فى 2020 -2021 إلى 1578 مليار جنيه بدلا من 366 مليار جنيه فى 2009 -2010.

كما أوضحت البيانات انخفاض معدل التخضم لـ 4.5% فى عام 2020 -2021 بعدما كان 11.7% فى 2009-2010، بحسب البنك المركزى المصرى والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وبلومبرج.

وأفادت البيانات بانخفاض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى حيث وصل لـ 91% فى عام 2020 -2021 بعدما كان 79% فى 2009-2010.