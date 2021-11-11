رئيس مكتب حاكم إمارة رأس الخيمة يزور مستشفى الحلمية العسكرى

جدة - نرمين السيد - استقبلت مستشفى القوات المسلحة بالحلمية، ومركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم بالعجوزة، سمو الشيخ عبدالله بن حميد القاسمى رئيس مكتب حاكم إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والسيدة قرينته سمو الشيخة حصة بنت صقر القاسمى والوفد المرافق لهما وذلك خلال زيارتهم الرسمية لجمهورية مصر العربية.





وشملت الزيارة التعرف على أحدث الأجهزة المستخدمه فى جميع التخصصات الطبية بمستشفى القوات المسلحة بالحلمية ومركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم بالعجوزة. كما التقى الشيخ عبدالله بن حميد القاسمى خلال الزيارة بعدد من مصابى عمليات مكافحة الإرهاب وأعرب عن تمنياته لهم بالشفاء العاجل، مشيدا بالمنظومة الطبية المتطورة وكفاءة الأطقم الطبية داخل مستشفيات القوات المسلحة. وحضر الزيارة عدد من قادة القوات المسلحة المصرية.

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