رئيس الوزراء يزور مجمع كليات جامعة الوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - وأشار الدكتور عبدالعزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادى الجديد، إلى إنشاء الجامعة وفقا للقرار الوزارى الصادر فى سبتمبر 2018، فى إطار اهتمام القيادة السياسية بتنمية المحافظة، مشيرا إلى أنها تضم سبع كليات وهى: التربية، والعلوم، والآداب، والتربية الرياضية، والزراعة، والطب البيطرى، والطب، كما وافق المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء كلية الصيدلة.

ونوه رئيس الجامعة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية دعمت الجامعة بمبلغ يقدر بنحو مليار جنيه لتنفيذ عدة مشروعات للبنية التحتية والإنشاءات لجميع كليات وقطاعات الجامعة، كما خصصت المحافظة ألف فدان كمرحلة أولى لإنشاء كليات الجامعة وجميع القطاعات التى تخدم العملية التعليمية.

وأوضح أن هذه المشروعات تضمنت مشروع رفع كفاءة كلية الطب (مبنى المحافظة القديم) على مساحة 1800 م2، ومشروع لتطوير البنية التحتية والذى شمل أعمال الطرق وخطوط الصرف الصحى والمياه والكهرباء كمرحلة أولى، بالإضافة إلى مشروع مبنى كلية العلوم - الجناح الشرقى، والذى يتكون من ثلاثة أجنحة لأقسام الكيمياء، والفيزياء، والجيولوجيا، ومدرج شمالى وجنوبى، ومعامل، فضلا عن إنشاء مبنى كلية العلوم - الجناح الغربى، ليضم ثلاثة أقسام وهى: الحيوان، والنبات، والرياضة، إلى جانب المدرجات والمعامل على مساحة 4500 م2 تقريبا.

كما تطرق رئيس الجامعة إلى مشروع إنشاء سور حرم الجامعة الذى يمتد بطول 2 كيلو متر تقريبا، ومشروع مبنى كلية الزراعة، الذى يضم وحدات للمنتجات الزراعية ومكاتب إدارية وقاعات تدريس ومعامل على مساحة 5600م2، ومشروع إنشاء مبنى القياس والتقويم، الذى يضم مدرجات وقاعات امتحانات بطاقة استيعابية 1200 طالب، ومشروع إنشاء مبنى كلية التربية الرياضية الذى يضم مدرجات وقاعات تدريس، ومكتبة على مساحة 2500 م2 تقريبا.

وأضاف أن هناك مشروعا آخر لإنشاء المبنى السكنى الإدارى، ومشروع لإنشاء كلية الطب البيطرى على مساحة 5600م2، بالإضافة إلى مستشفى جامعى، ومزارع للجامعة.