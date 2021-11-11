مترو الأنفاق: بدء تشغيل تجريبى دون ركاب لأول قطار كورى مكيف بالخط الثانى

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق اليوم الخميس، عن بدء التشغيل التجريبى دون ركاب لأول قطار كورى للعمل بالخط الثانى، وذلك ضمن خطة تحديث قطاراته ورفع مستوى الخدمة وزيادة أعداد القطارات المكيفة العاملة به، حيث تم شراء عدد 6 قطارات جديدة للخط الثانى.





وأوضحت الشركة فى بيان لها أنها بدأت اليوم فى تشغيل تجريبى دون ركاب لأول قطار كورى مكيف يحمل رقم 6081/6082 من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب بالخط الثانى ويستمر التشغيل التجريبى دون ركاب من الساعة 9 صباحا وحتى 10 مساء ولمدة أسبوع، يتم خلال هذه التجارب الإطمئنان على سلامة تشغيل القطار قبل الدفع به واستخدامه من قبل جمهور الركاب بالخط الثانى. وختاما ناشد المتحدث عن الشركة، أحمد عبد الهادى بكير، الركاب بالتواصل عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضا عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك وأيضا عبر الموقع الرسمى للشركة cairometro.gov.eg، وذلك لتلقى جميع الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو والتابعة لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقى كل شكاوى المواطنين المتعلقة بجميع الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.

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