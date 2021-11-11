معلومات الوزراء: القاهرة تتقدم 5 مراكز فى مؤشر المدن العالمى خلال 2021

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وقد جاءت القاهرة فى المرتبة الثالثة عربيا، وذلك من بين 20 مدينة شملها المؤشر، بينما جاءت المدينة فى المرتبة الثانية على المستوى الإفريقى، وذلك من 14 مدينة شملها المؤشر.
ويضم مؤشر المدن العالمى 156 مدينة على مستوى العالم، ويتم تصنيف المدن فيها على 5 محاور رئيسية.
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