وزير التعليم: النظام التعليمي القديم استنفد أغراضه

اجتمع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، بمديري الإدارات التعليمية وعدد من قيادات التعليم خلال زيارته لمحافظة الوادي الجديد.

وأكد الوزير أن النظام التعليمي القديم قد استنفد أغراضه ولابد من إنشاء نظام تعليم جديد يتناسب مع العصر ويقدم لأبنائنا المهارات الحياتية التي تتناسب مع زمانهم.

وقدم شوقي الشكر الى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يؤمن بأهمية تحقيق تغيير حقيقي في مجال التعليم، ليس فقط تغيير شكلي وسطحي، رغم أنها مهمة شاقة تستغرق زمنًا كبيرًا حتى تؤتي ثمارها.

وتابع الوزير أن التغيير في مفهوم التعلم لدى المجتمع والتغيير الثقافي أكثر إلحاحًا وصعوبًة من تغيير المناهج أو طرق التقييم وأن حل جميع المشاكل التعليمية سيتطلب وقتًا ولكن بدأت رحلة التطوير بالبناء الفكري والتعليم الجديد 2.0.