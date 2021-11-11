متحدث الرئاسة يبرز أهمية مشاركة الرئيس السيسى فى مؤتمر باريس حول ليبيا

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن مؤتمر باريس الدولى حول ليبيا يعد محطة مهمة فى إطار العمل الدولى للتعامل مع الأزمة الليبية والممتدة منذ 2012 حتى الآن ومرت بمحطات متعددة من فترة انتقالية كالصخيرات الى خريطة الطريق لبرلين لإعلان القاهرة ، وحاليا تمر بمرحلة حساسة ومفصلية ودقيقة فى تاريخ ليبيا والشعب الليبى .

وأشار "راضى"، في تصريحات لمحرري رئاسة الجمهورية المرافقين للرئيس عبد الفتاح السيسى في زيارته لباريس، أن المؤتمر الحالى تنبع أهميته من وجود استحقاق يتعلق بالاستحقاق الانتخابى فى 24 ديسمبر القادم ، وهناك حاجة ماسة لتوفير دعم للاشقاء الليبيين للوفاء بذلك الاستحقاق فى موعده المحدد ، ودعم تلك العملية .

وأضاف أن مشاركة الرئيس السيسى جاءت بناء على دعوة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الذى كان حريصا على حضور الرئيس السيسى للمؤتمر نظراً للدور المصرى الكبير فى ليبيا والجوار الإقليمي ،

وقال "راضى" إن المرحلة الحالية التي وصلت إليها ليبيا علي صعيد الاستقرار السياسى وصولًا إلي إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل، ما كانت لتتم دون الخطوط الحمراء التي أعلنها الرئيس السيسى، والتى ساهمت فى استعادة التوازن فى ليبيا وبدات الامور تهدا بشكل كبير تمهيدا لمحطة الاستحقاق الانتخابى التى سيركز عليها المؤتمر غدا وسيؤكد عليها.