المترو: بدء التشغيل التجريبى بدون ركاب لأول قطار كورى مكيف بالخط الثانى

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، اليوم الخميس، عن بدء التشغيل التجريبي بدون ركاب لأول قطار كورى بالخط الثاني، وذلك ضمن خطة تحديث قطاراته ورفع مستوى الخدمة وزيادة أعداد القطارات المكيفة العاملة به، حيث تم شراء 6 قطارات جديدة للخط الثانى.

وأوضحت الشركة فى بيانها، أنها بدأت اليوم فى تشغيل تجريبي بدون ركاب لأول قطار كورى مكيف يحمل رقم 6081/6082 من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب بالخط الثاني، ويستمر التشغيل التجريبي بدون ركاب من الساعة 9 صباحا وحتى 10 مساء ولمدة أسبوع، يتم خلال هذه التجارب الاطمئنان على سلامة تشغيل القطار قبل الدفع به واستخدامه من قبل جمهور الركاب بالخط الثاني .

وناشد "متحدث المترو" أحمد عبدالهادي بكير جمهور الركاب بالتواصل معنا عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة، وذلك لتلقى كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو و التابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.