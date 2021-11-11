/660812/الحماية-المدنية-تسيطر-على-حريق-داخل-كابينة-كهرباء-في-حلوان

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الخميس، في السيطرة على حريق إندلع داخل كابينة كهرباء بمنطقة العزبة البحرية، دائرة قسم شرطة حلوان، دون وقوع إي إصابات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل السيطرة على حريق إندلع داخل كابينة كهرباء بمنطقة العزبة البحرية

تفاصيل الحريق

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، إخطارا من النجدة مفادها إندلاع حريق داخل كابينة كهرباء بشارع 11 منطقة العزبة البحرية، دائرة القسم، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء لموقع الحريق وفرض كردون أمني ومنع خطر امتداده للأماكن المجاورة وتمت أعمال السيطرة على النيران وإخمادها.

وعلى الفور تم تحرير عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.

وفي سياق أخر اليوم شهدت قرية أبو ذكرى التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، إصابة شخصين بطلقات نارية، بعد أن أطلق عليهما شاب النار، إثر نشوب مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجيرة.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إشارة من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ الى مأمور مركز شرطة منية النصر، من مستشفى المنصورة الدولي بوصول كلا من «محمد م ع» 34 سنة، و«السيد م ال»، 25 سنة، مصابين بطلقات نارية في القدم، و جاري تقديم الخدمات الطبية لعلاجهما.

بسبب خلافات الجيرة

انتقل على الفور رجال مباحث قسم شرطة منية النصر بقيادة الرائد أحمد العزب، رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ وبالأنتقال والفحص أتضح إندلاع مشاجرة بين المجني عليهما، وشاب اخر ، بسب خلافات الجيرة بينهم، مما أدى إلى قيام الأخير باستخدام سلاح ناري «طبنجة» وإطلاق أعيرة نارية عليهما أدت إلى إصابتهما.

التحريات الأولية

وأشارت التحريات الأولية لرجال المباحث، وجود خلافات سابقة بين أحد المجني عليهما والمتهم أثناء عملهما بالمملكة العربية السعودية، وتجددت عند عودتهما لمسقط رأسهم بقرية أبو ذكري التابعة لمركز منية النصر، مما تسبب في إندلاع المشاجرة بينهم. وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتكليف مباحث منية النصر بضبط وإحضار المتهم الهارب