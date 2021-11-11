/660818/بالصور-جيلبرتو-يزور-لاعبي-المنتخب-الوطني-قبل-لقاء-انجولا

حرص الأنجولي جيلبرتو لاعب النادي الأهلي السابق، على استقبال لاعبي المنتخب المصري في مدينة لوندا، قبل لقاء المنتخب الوطني والتي تجمع الطرفين في لقاء الجولة الخامسة من دور المجموعات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسبق أن تحدص الأنجولي جيلبرتو عن مباراة منتخب بلاده مع الفراعنة في مداخلة هاتفيه مع أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم"، وقال: " تغير حسام البدري ودخول كيروش دليل على أهتمام مصر الكبير بالبطوله، وأنجولا تواجه صعوبات رغم وجود مدرب مميز ولكن يحتاج مسانده مع جميع عناصر اللعبة خاصة اتحاد الكرة، ومصر لديها دافع أكثر من أنجولا في المباراة القادم”.

وأكمل: " أنجولا تحتاج للفوز ولا يوجد شئ لنخسره، يجب تحقيق الفوز، لإثبات أننا كنا نسحق أفضل من ذلك".

وعن مباراة الأهلي والزمالك أختتم قائلا "لم أتابع لقاء الأهلي والزمالك، ولكن الفوز أسعدني ويثبت أن الأهلي فريق كبير بسبب فوزه على غريمة التقليدي في بداية الدوري هذا سيعطي دفعة للفريق للفوز بالدوري هذا الموسم، بعد خسارته الموسم الماضي وذلك سبب ألم كبير للنادي".

قائمة منتخب مصر لمواجهة انجولا

فى حراسة المرمي: محمد الشناوي-محمد أبو جبل-محمد صبحي -محمود جاد

الدفاع: اكرم توفيق -أحمد فتحي – احمد حجازي – احمد ياسين -ايمن اشرف- محمود علاء- احمد فتوح- محمد حمدي – محمود حمدي "الونش".

الوسط:محمد النني- حمدي فتحي- عمرو السولية – امام عاشور -عبد الله السعيد – مصطفى فتحي

الهجوم:عمر مرموش – محمد شريف – أحمد ياسر ريان – مصطفى محمد- مروان حمدي – محمد صلاح – محمد مجدي "أفشة".

تاريخ مواجهات مصر وانجولا

التقوا هذا العام بتصفيات المونديال وانتهت المباراة بنتيجة 0-1 لصالح منتخب مصر، عام 2008 بالربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا وانتهت المباراة بفوز بمنتخب مصر بنتيجة 1-2، التقوا عام 2006 بمباراة ودية وانتهت بالتعادل الإيجابي للمنتخبين بنتيجة 3-3.

عام 1996 ببطولة كأس الأمم الأفريقية وانتهت بفوز مصر بنتيجة 1-2، التقوا عام 1993 وانتهت بالتعادل السلبي للمنتخبين. التقوا عام 1992 بالتصفيات المؤهلة لمونديال 1994 وفاز المنتخب المصري بهدف نظيف.